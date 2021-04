FEIERTAGS-ÜBERBLICK Unternehmen/5. April 2021

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Paris vermeldet Einigung mit EU über neue Staatshilfen für Air France-KLM

Die wie fast alle Fluglinien durch die Corona-Pandemie tief in die roten Zahlen gerutschte Airline Air France-KLM kann auf neue Staatsgelder hoffen. Es sei eine Grundsatzeinigung mit der EU-Kommission über neue Unterstützungszahlungen der französischen Regierung erzielt worden, sagte am Sonntag Wirtschaftsminister Bruno Le Maire im Fernsehen. Im Gegenzug für die erneute Staatshilfe müsse Air France-KLM einige Start- und Landerechte am Pariser Flughafen Orly abgeben. Die genaue Höhe der neuen Staatshilfe soll laut Le Maire noch festgelegt werden.

Google erringt juristischen Sieg in Streit mit Oracle um Programmiersprache Java

Der US-Internetriese Google hat im milliardenschweren Urheberrechtsstreit mit dem Softwarekonzern Oracle um die Programmiersprache Java einen juristischen Sieg erzielt. Der Oberste Gerichtshof in Washington urteilte am Montag, dass Google mit der Nutzung von Java nicht gegen das Urheberrecht verstoßen habe. Googles Vorgehen stelle vielmehr eine sogenannte angemessene Verwendung der Software dar. Das Urteil könnte Auswirkungen auf die gesamte Softwarebranche haben.

Autovermieter Hertz nimmt Restrukturierungsangebot an

Die insolvente Hertz Global Holdings hat ein Restrukturierungsangebot von Anleihegläubigern und Private-Equity-Investoren angenommen. Diese hätten sich dazu bereit erklärt, dem Autovermieter Eigenkapital in Milliardenhöhe zur Verfügung zu stellen, um den im Mai 2020 beantragten Gläubigerschutz zu verlassen, teilte das Unternehmen mit. Das Konsortium bestehe aus Centerbridge Partners, Warburg Pincus und Dundon Capital Partners. Der Vorschlag wurde in einem Wettbewerbsprozess gegenüber einem konkurrierenden Angebot von Knighthead Capital Management und Certares Management ausgewählt, wie aus beim US-Konkursgericht in Wilmington eingereichten Unterlagen hervorgeht.

LG Electronics gibt Handy-Sparte auf

Die südkoreanische LG Electronics will noch in diesem Jahr ihre verlustbringende Handy-Sparte aufgeben. Der Bereich solle bis zum 31. Juli geschlossen werden, teilte das Unternehmen mit. Die Sparte machte zuletzt rund 8 Prozent des Umsatzes aus, schrieb seit rund sechs Jahren allerdings Verluste. Ersatzteile und notwendige Updates sollen jedoch weiterhin zur Verfügung gestellt werden.

Softbank will 1,2 Mrd Dollar in US-Gentestanbieter investieren

Die japanische Softbank will sich mit 1,2 Milliarden Dollar an dem US-Unternehmen Invitae Corp, einem Anbieter von Gentests, beteiligen. Die Investition in Form einer Wandelschuldverschreibung solle Invitae helfen, eine breitere Nutzung seiner Plattform zu erreichen, so das Unternehmen.

