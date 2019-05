FEIERTAGSÜBERBLICK am Abend/Mittwoch, 1. Mai -2

Anlässlich der Westafrikareise von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) fordert Linken-Chefin Katja Kipping ein Ende der sogenannten EU-Migrationspartnerschaften in der Region. Die Parteivorsitzende erklärte am Mittwoch in Berlin, den Partnerschaften sei es nicht gelungen, die Migration nach Europa zu regulieren. Merkel besucht von Mittwoch bis Freitag die afrikanischen Staaten Burkina Faso, Mali und Niger.

Niederlande verweigern schwulenfeindlichem US-Pastor die Einreise

Die Niederlande verweigern dem schwulenfeindlichen US-Pastor Steven Anderson die Einreise. Der Geistliche dürfe am 23. Mai nicht nach Amsterdam kommen, um eine Predigt zu halten, teilte der niederländische Justizstaatssekretär Mark Harbers in einem Brief an das niederländische Parlament am Mittwoch mit. Der US-Pastor leugnet den Holocaust und hat mehrfach mit menschenverachtenden Äußerungen für Empörung gesorgt.

Strache macht weiter mit Begriff "Bevölkerungsaustausch" Wahlkampf

Ungeachtet von Protesten will Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache mit dem Nazi-Kampfbegriff "Bevölkerungsaustausch" weiter Wahlkampf machen. Der Vorsitzende der rechtspopulistischen FPÖ sagte am Mittwoch, der Begriff beschreibe eine "Realität", die nicht zu leugnen sei. Seine Partei habe ihn schon immer benutzt, dies gelte auch während der Kampagne zur Europawahl Ende Mai.

Zahlreiche Militärangehörige im Westen Indiens getötet

Im westindischen Bundesstaat Maharashtra sind bei einem Angriff 16 Angehörige einer Militäreinheit getötet worden. Die Polizei teilte am Mittwoch mit, sie gehe von einem Bombenanschlag maoistischer Rebellen aus. Ein Polizeivertreter sagte, die Männer hätten zu einer paramilitärischen Einheit gehört und seien auf dem Weg zum Ort eines zuvor verübten Anschlags gewesen.

BASF und Letterone vollziehen Fusion von Wintershall und Dea

Nach Zustimmung aller relevanten Behörden haben BASF und Letterone den Zusammenschluss ihrer Ölfördertöchter Wintershall und Dea vollzogen, nachdem sie dies im September 2018 vereinbart hatten. Der Zusammenschluss wurde vollzogen, indem Letterone sämtliche Anteile an Dea Deutsche Erdoel AG in die Wintershall Holding GmbH eingebracht und neue Anteile von dieser erhalten hat.

Verlage McGraw-Hill und Cengage planen Fusion unter Gleichen

Die US-Lehrbuchverlage McGraw-Hill und Cengage wollen fusionieren. Damit würde der zweitgrößte Anbieter von College-Lehrbüchern und anderen Materialien für die Hochschulbildung entstehen. Die Unternehmen, die beide nicht börsennotiert sind, präsentieren die Transaktion als Fusion unter Gleichen, die sie in die Lage versetzen würde, besser mit anderen zu konkurrieren, nachdem die wachsende Beliebtheit digitaler Bücher und Kursmaterialien ihr Geschäft unter Druck gebracht hat.

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 01, 2019 13:03 ET (17:03 GMT)