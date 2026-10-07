FELISSIMO gewährte Anlegern Blick in die Bücher

07.10.26 06:35 Uhr

FELISSIMO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 30,54 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 36,72 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,25 Prozent auf 7,12 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte FELISSIMO 7,14 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.net