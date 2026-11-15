Femasys legte Quartalsergebnis vor

Femasys äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Femasys vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,53 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Femasys 0,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 45,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion Finanzen.net