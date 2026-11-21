Femto Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Femto Technologies äußerte sich am 19.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei -3,94 USD. Ein Jahr zuvor waren -5,480 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,2 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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