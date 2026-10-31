Fenix Outdoor International: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Fenix Outdoor International hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 18,32 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fenix Outdoor International ein EPS von 16,68 SEK je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fenix Outdoor International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,42 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,30 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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