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Fernpass: Österreichische Alpenroute am 1. August erneut zu

REUTTE (dpa-AFX) - Die wichtige Fernpass-Strecke im österreichischen Bundesland Tirol ist am 1. August erneut wegen Anwohner-Demonstrationen nicht befahrbar. Die Verlängerung der deutschen Nord-Süd-Route A7 wird zwischen Nassereith und Reutte von 9.45 bis 12 Uhr gesperrt, wie die Tiroler Behörden mitteilten.

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Die Behörden riefen dazu auf, den Fernpass an diesem starken Reisetag ganz zu meiden. Denn die Sperre fällt mit dem Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg zusammen.

Bereits Ende Juni war diese Strecke kurzzeitig wegen Protestaktionen gegen die hohe Verkehrsbelastung und gegen geplante Tunnelbauprojekte auf der vielbefahrenen Transitroute blockiert. Ein Verkehrschaos blieb aber aus - wie auch schon zuvor, als die Tiroler Brennerroute wegen einer Verkehrsdemonstration gesperrt war./al/DP/he

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