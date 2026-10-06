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Fernsehpreisverleihung

Emmys künftig bei Prime Video: Coup für die Amazon-Aktie?

Emmys künftig bei Prime Video: Coup für die Amazon-Aktie?

Nach Jahrzehnten im klassischen US-Fernsehen wechseln die Emmy Awards ins Streaming.

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Ab 2027 wird die wichtigste US-Fernsehpreisverleihung bei Prime Video übertragen, wie die Television Academy mitteilte.

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Die Preise sollen darüber aber ohne Abo anzusehen sein und weiter im September verliehen werden, hieß es. Es handele sich zunächst um eine sechsjährige Vereinbarung. Die Partnerschaft stelle sicher, "dass die wichtigsten Auszeichnungen im Fernsehen sich auch weiterhin an die sich wandelnde Medienlandschaft anpassen und die Zukunft des Fernsehkonsums mitgestalten", hieß es zur Begründung.

Emmys kämpfen mit sinkenden Zuschauerzahlen

Mit dem Wechsel endet ein jahrzehntelang praktiziertes Modell im klassischen US-Fernsehen. Bislang wechselte die Übertragung der Emmys zwischen den Sendern ABC, CBS, Fox und NBC.

Die Entscheidung dürfte auch Kritik aufwerfen. Amazon ist nicht nur Übertragungspartner, sondern auch bedeutender Produzent und Emmy-Wettbewerber. Branchenbeobachter hatten bereits im Vorfeld bezweifelt, dass ein Wechsel vom klassischen Fernsehen zu einem Streamingdienst die grundlegenden Probleme der Preisverleihung lösen könne. Die Emmys kämpfen mit sinkenden Zuschauerzahlen.

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Die Emmys werden seit 1949 vergeben und zählen zu den wichtigsten Preisen der US-Unterhaltungsbranche. Ausgezeichnet werden herausragende Fernsehproduktionen sowie Schauspielerinnen, Schauspieler und andere Beteiligte.

/apo/DP/nas

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Vladimka production / Shutterstock.com

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