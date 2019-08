Fernzüge der Bahn im Juli seltener verspätet

BERLIN (dpa-AFX) - Die extreme Wetterlage hat der Deutschen Bahn mit Blick auf die Pünktlichkeit auch im Juli zu schaffen gemacht. "Hitzebedingte Störungen an Gleisanlagen, Stellwerkstechnik und Fahrzeugkomponenten führten zu zahlreichen Verspätungen und Zugausfällen", teilte der Konzern am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit. 73,2 Prozent der Fernzüge kamen demnach pünktlich. Damit lag die Quote um 3,4 Prozentpunkte höher als im Juni und um rund einen Prozentpunkt über der Juli-Quote des Vorjahres.

Im Juni dieses Jahres war wegen der Hitze und schwerer Unwetter die Pünktlichkeitsquote auf knapp 70 Prozent eingebrochen und damit um rund 10 Prozentpunkte im Vergleich zum Mai. Nun hat sich der Wert wieder verbessert. Als verspätet gelten Züge, die mindestens sechs Minuten später am Ziel ankommen als vorgesehen.

"Während es beispielsweise in Frankreich zu massiven Einschränkungen im landesweiten Bahnverkehr kam und die Thalys- sowie Eurostarzüge aufgrund der Hitze zeitweise gar nicht mehr fuhren, konnte die DB ihr Fahrplanangebot aufrechterhalten", hieß es. Demnach seien an den heißesten Tagen im Juli noch rund 90 Prozent aller im Fahrplan vorgesehenen Züge auch unterwegs gewesen./maa/DP/jha