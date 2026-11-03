DAX 25.953 -0,1%ESt50 6.176 +0,0%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,25 +1,8%Nas 25.288 +0,5%Bitcoin 68.914 +0,5%Euro 1,1191 +0,0%Öl 102,9 -1,8%Gold 3.942 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Fernzüge im Oktober etwas pünktlicher

BERLIN (dpa-AFX) - Die Fernzüge der Deutschen Bahn sind im Oktober im Vergleich zum Vormonat etwas pünktlicher gewesen. Die Pünktlichkeitsquote lag im Fernverkehr im vergangenen Monat bei 56,2 Prozent, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Das waren knapp vier Prozentpunkte mehr als im September.

Werbung

Dennoch bleibt die Bahn damit deutlich unter den eigenen Zielen. Bahnchefin Evelyn Palla hatte für das laufende Jahr ein Ziel von mindestens 60 Prozent ausgegeben. Davon ist der bundeseigene Konzern weiter deutlich entfernt.

Baustellen und Störungen belasten Pünktlichkeit

Weiterhin belasteten im Oktober laut Bahn viele Baustellen an Verkehrsknoten und auf Hauptrouten die Pünktlichkeit. Dazu sei eine hohe Zahl von Anlagenstörungen gekommen.

Als verspätet gilt ein Zug bei der Bahn ab einer Verzögerung von sechs Minuten. Zugausfälle sind dabei nicht berücksichtigt. Sie fließen dafür in die sogenannte Reisendenpünktlichkeit ein.

Werbung

Diese gibt an, wie groß der Anteil der Reisenden war, die pünktlich - das heißt mit höchstens 14 Minuten und 59 Sekunden Verspätung - an ihrem Ziel ankamen. Dieser Wert lag für den Fernverkehr im Oktober bei 62,3 Prozent. Das sind ebenfalls knapp vier Prozentpunkte mehr als noch im September./cab/DP/stk

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.