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Ferrari-Aktie fällt nach der Vorstellung von Elektromodell

26.05.26 10:33 Uhr
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Ferrari N.V.
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Von Dominic Chopping und Stephen Wilmot

DOW JONES--Die Aktie von Ferrari ist am Dienstag gefallen, nachdem der Sportwagenbauer sein erstes Elektroauto auf den Markt gebracht hat. Der "Ferrari Luce" - benannt nach dem italienischen Wort für Licht - wurde von dem ehemaligen Apple-Chefdesigner Jony Ive entworfen und ist ab einem Einstiegspreis von 550.000 Euro erhältlich. Er gehört damit zu den teuersten Ferraris, die nicht in limitierter Auflage hergestellt werden. Die Aktie fällt um 6,1 Prozent.

Analysten von Berenberg hatten vor der Markteinführung in einer Studie von der Sorge geschrieben, ob der Luce bei Ferraris treuer Kernkundschaft Anklang finden werde. Die Erwartungen der Investoren an den Erfolg des neuen Modells seien gering.

Die Marke hat sich jahrzehntelang auf die Größe, den Klang und das Fahrgefühl traditioneller Motoren konzentriert. Das für Ferraris so charakteristische Motorengeräusch kann bei dem Luce durch ein sogenanntes "externes Verstärkungssystem" erzeugt werden, das den natürlichen Klang der elektrischen Antriebsachsen nach außen überträgt, wie das Unternehmen bei der Präsentation des Modells am Sonntag in Rom erläuterte. Der Klang kann im "Performance-Modus" auch im Innenraum aktiviert werden, um dem Fahrer ein besseres Fahrgefühl zu vermitteln. Ferrari vergleicht diesen Ansatz mit einer E-Gitarre.

Der Luce ist zudem der erste Ferrari mit fünf Sitzen - eine Option, die bei den herkömmlichen Antriebskonfigurationen aufgrund der Achse nicht möglich war. Die gesamte obere Hälfte des Fahrzeugs sowie viele seiner Ausstattungselemente bestehen aus Glas. "Er sieht nicht so aus, wie man sich einen Sportwagen vorstellt", sagte Ferrari-Chairman John Elkann. "Unsere Kunden werden wählen. Und ich bin mir ziemlich sicher, auch aufgrund des Feedbacks, das wir erhalten, dass wir bestehende Kunden haben, die Verbrenner oder Hybride besitzen und ebenfalls ein Elektrofahrzeug wollen werden."

Die Analyst Tom Narayan von RBC Capital Markets hatte vor der Präsentation geschrieben, dass er bei Ferrari mit einem geringen Absatz an Elektrofahrzeugen rechne. Das Unternehmen wolle nach und nach neue Kunden gewinnen, etwa Käufer in Nordeuropa und Kalifornien sowie potenziell längerfristig in China.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2026 04:34 ET (08:34 GMT)

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