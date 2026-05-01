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Heute im Fokus

Rüstungsaktien: Greenpeace-Studie zeigt enorme Verteidigungsressourcen Europas. Grand City Properties-Aktie: Jefferies stuft ab. Ölpreise klettern wieder. Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom. NEL, Ballard Power, ITM und Plug Power im Fokus: Wer am meisten vom neuen Momentum profitiert.