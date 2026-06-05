Ferrellgas Partners LP Partnership Units -B- informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ferrellgas Partners LP Partnership Units -B- ließ sich am 05.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ferrellgas Partners LP Partnership Units -B- die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 11,54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ferrellgas Partners LP Partnership Units -B- 1,26 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Ferrellgas Partners LP Partnership Units -B- mit einem Umsatz von insgesamt 524,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 560,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,47 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.net