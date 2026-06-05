Ferrellgas Partners LP Partnership Units: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ferrellgas Partners LP Partnership Units präsentierte in der am 05.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 11,54 USD. Im Vorjahresquartal hatten 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 524,6 Millionen USD – eine Minderung von 6,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 560,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.net