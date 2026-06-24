FERSA Energias Renovables: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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FERSA Energias Renovables äußerte sich am 23.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 533,5 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FERSA Energias Renovables 569,4 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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