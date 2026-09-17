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Fertigungsanlage

SMA Solar-Aktie im Plus: Neue Gigawatt Factory eröffnet

SMA Solar-Aktie im Plus: Neue Gigawatt Factory eröffnet

Der Solartechnikhersteller SMA Solar Technology hat an seinem Stammsitz in Niestetal (Landkreis Kassel) eine neue Fertigungsanlage eröffnet.

Werte in diesem Artikel
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SMA Solar AG
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In der neuen "Gigawatt Factory" soll Wechselrichtertechnik für große Solar- und Energieprojekte gefertigt werden. Rund 80 Millionen Euro hat SMA Solar nach eigenen Angaben in das neue Werk investiert. Das sei eine der bedeutendsten Produktionsinvestitionen in der Geschichte des Unternehmens, hieß es.

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Mit der fortschreitenden Elektrifizierung von Industrie, Mobilität, digitaler Infrastruktur und Gesellschaft steige auch der Bedarf an einer zuverlässigen Energieinfrastruktur, erklärte SMA. Dabei seien der Aufbau und resiliente Betrieb der Infrastruktur wichtig, um erneuerbare Energien zu integrieren, Stromnetze zu stabilisieren und eine sichere sowie bezahlbare Energieversorgung zu gewährleisten. Mit der neuen Anlage will das Unternehmen diesen Anforderungen gerecht werden. Bei Volllast werde dort eine Jahreskapazität von mehr als 60 Gigawatt erreicht.

SMA beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit gut 3.600 Mitarbeiter, rund 2.500 davon in Niestetal.

Die SMA-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,63 Prozent höher bei 55,65 Euro.

/nis/DP/zb

KASSEL/NIESTETAL (dpa-AFX)

Bildquellen: SMA Solar Technology AG, SMA Solar

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Datum Rating Analyst
18.08.26 SMA Solar Halten DZ BANK
18.08.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.

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