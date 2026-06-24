Fervo Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Werte in diesem Artikel
Fervo Energy lud am 22.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,03 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,030 USD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.net
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