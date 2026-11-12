Fervo Energy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Fervo Energy äußerte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,060 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,1 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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