Festnahmen in NRW: Zusammenhang mit Gen-Z-Demos?

30.10.26 16:36 Uhr

DÜSSELDORF/NEUSS (dpa-AFX) - Die Polizei hat bei Durchsuchungen in Düsseldorf und Neuss am Morgen insgesamt vier Männer vorläufig festgenommen. "Den Männern wird vorgeworfen, sich zu gewalttätigen Aktionen abgesprochen zu haben", teilte die Polizei mit. Es werde ein Zusammenhang zu den für Samstag angekündigten Gen-Z-Demonstrationen geprüft, aber auch in andere Richtungen ermittelt.

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Nach dpa-Informationen sollen sich die Männer zu gewalttätigen Aktionen gegen Polizeibeamte und zu Diebstählen verabredet haben. Ob die Männer Teil der Demonstrationen sein wollten, deren Ziele teilen oder diese lediglich ausnutzen wollten, ist bisher noch nicht bekannt.

Die Initiative "Gen Z regelt" ruft für Samstag zu Protesten in rund 30 deutschen Städten auf. Sie setzt sich unter anderem für mehr Klimaschutz, Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten und gegen eine Wehrpflicht ein. Dabei lehnt sie Gewalt ausdrücklich ab. Bei Protesten in Frankreich und in anderen europäischen Ländern war es zuletzt zu Krawallen gekommen./ram/DP/zb