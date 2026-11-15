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Festnahmen nach Brandanschlag auf Drohnenhersteller in Estland

TALLINN (dpa-AFX) - Nach einem versuchten Brandanschlag auf das Gebäude des Drohnenherstellers Threod Systems in Estland haben die Behörden acht Tatverdächtigte festgenommen. Der Anschlag, bei dem am frühen Samstagmorgen nur geringer Sachschaden entstand, sei von hauseigenen Sicherheitsbeamten unterbunden worden, sagte Generalstaatsanwältin Astrid Asi. Gegen fünf der Beteiligten sei Haftbefehl erlassen worden. Das Unternehmen stellt Aufklärungs- und Kampfdrohnen her, die unter anderem auch an die Ukraine geliefert werden.

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Sicherheitsdienstchef Margo Palloson erklärte, nach Erkenntnissen seiner Behörde stecke der russische Militärgeheimdienst GRU hinter dem Anschlag. "Dies war ein weiterer Versuch Russlands, in Estland einen Sabotageakt auszuführen", wurde er von estnischen Medien zitiert. Die Angreifer hätten versucht, durch ein eingeschlagenes Fenster brennbare Flüssigkeit in das Gebäude zu schütten, dies zu entzünden und dadurch eine Explosion auszulösen. "Nach unserer Einschätzung wäre dem Unternehmen erheblicher Schaden entstanden, wäre der Angriff so verlaufen, wie es die Angreifer geplant hatten."

Regierungschef Kristen Michal erörterte unterdessen mit Innenminister Igor Taro die Möglichkeit, die Grenze zu Russland zu schließen. Entsprechende Maßnahmen sollten vorbereitet werden. "Wenn Russland seine hybriden Operationen in Estland fortsetzt und wir wissen, dass russische Geheimdienste Grenzübergänge nutzen, um Menschen zu beeinflussen, müssen wir darauf vorbereitet sein, unsere Risiken zu minimieren", sagte er. "Eine Schließung der Grenze würde die Bedrohung für die estnische Bevölkerung verringern und ein klares Signal senden, dass Angriffe auf die estnische Verteidigungsindustrie und deren Kapazitäten inakzeptabel sind."

Im August war ein Brandanschlag auf den Rüstungshersteller Milrem Robotics in Estland nach Erkenntnissen der Regierung in Tallinn in russischem Auftrag verübt worden. Das Unternehmen entwickelt unbemannte Militärsysteme, die seit 2022 auch in der Ukraine eingesetzt werden./cha/DP/jha

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