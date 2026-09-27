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Festnahmen nahe US-genutzter Militärbasis in Großbritannien

GLOUCESTERSHIRE (dpa-AFX) - Mehrere Männer sind nach einem Vorfall nahe dem von der US-Luftwaffe genutzten britischen Militärstützpunkt RAF Fairford festgenommen worden. Wie die Nachrichtenagentur PA mitteilte, werden die Männer wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz verdächtigt. Anwohner in der Nähe des Luftwaffenstützpunkts in Gloucestershire mussten ihre Häuser verlassen.

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Zahlreiche Einsatzkräfte waren den Angaben zufolge vor Ort, darunter auch Experten für Kampfmittelbeseitigung der Streitkräfte. Diese untersuchten mehrere Fahrzeuge, hieß es. Nach Einschätzung der Polizei war der Vorfall am Vormittag unter Kontrolle. Details wurden zunächst nicht bekannt.

Erst im März hatten die US-Streitkräfte Langstreckenbomber an die RAF-Basis Fairford verlegt. Das Verteidigungsministerium in London hatte in dem Zusammenhang bestätigt, dass die USA britische Stützpunkte für "spezifische Verteidigungsoperationen" im Iran-Krieg nutzten. Die US-Nutzung war zu Beginn des Krieges hitzig diskutiert worden./wbj/DP/zb

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