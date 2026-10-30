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Feuer auf Tanker

Haftminen-Anschlag in der Straße von Hormus – Behörde bestätigt Vorfall

Haftminen-Anschlag in der Straße von Hormus – Behörde bestätigt Vorfall

Die britische Behörde für Sicherheit in der Seeschifffahrt (UKMTO) meldet eine neue Angriffstaktik in der Straße von Hormus.

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Auf einem Tanker brach ein Feuer aus, nachdem sich ein kleines Boot genähert und Haftminen am Rumpf angebracht hatte, wie UKMTO unter Berufung auf einen verifizierten Bericht mitteilte.

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Explosionen hätten im Maschinenraum Feuer ausgelöst und das Schiff kurzzeitig manövrierunfähig gemacht. Die Besatzung sei in Sicherheit und es seien keine Umweltschäden berichtet worden, hieß es weiter. Das Feuer sei gelöscht und das Schiff unterwegs zu einem Hafen.

Über die Urheber des Angriffs war zunächst nichts bekannt. Der Iran hatte zuletzt seine Attacken auf Schiffe insbesondere entlang einer südlichen, von der US-Marine unterstützen Route, intensiviert. Wie das "Wall Street Journal" berichtete, schützt das US-Militär auf der Südroute seit Monaten mit einer fast kontinuierlichen Luftunterstützung kommerzielle Frachter.

/mar/DP/zb

HORMUS/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: ffikretow / Shutterstock.com

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