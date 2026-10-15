Feutune Light Acquisition A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

15.10.26 06:35 Uhr

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 USD je Aktie gewesen.

Feutune Light Acquisition A hat am 13.10.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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