Feutune Light Acquisition A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Feutune Light Acquisition A hat am 13.10.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 USD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.net
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