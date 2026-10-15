Feutune Light Acquisition A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Feutune Light Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Feutune Light Acquisition A ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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