FG Nexus: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

09.11.26 06:35 Uhr

Mit einem Umsatz von 0,2 Millionen USD, gegenüber 1,5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 84,14 Prozent präsentiert.

Das EPS lag bei -0,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,650 USD je Aktie erzielt worden.

FG Nexus hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf FG Nexus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FG Nexus

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung