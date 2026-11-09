FG Nexus: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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FG Nexus hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei -0,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,650 USD je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 0,2 Millionen USD, gegenüber 1,5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 84,14 Prozent präsentiert.
Redaktion Finanzen.net
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