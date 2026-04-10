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FGI Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

12.04.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
FGI Industries Limited Registered Shs
3,67 USD -0,57 USD -13,44%
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FGI Industries ließ sich am 09.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat FGI Industries die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das FGI Industries ein Ergebnis je Aktie von -0,200 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat FGI Industries 30,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 35,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,200 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat FGI Industries 130,53 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 131,82 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.net

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