Fiat Chrysler und PSA planen Zusammenschluss

Mailand (Reuters) - Die Autobauer Fiat Chrysler Automobiles (FCA) und Peugeot SA (PSA) streben eine Fusion an.

Die Unternehmen teilten am Donnerstag mit, sie wollten ihre Kräfte bündeln, um ein weltweit führendes Unternehmen in Zeiten nachhaltiger Mobilität zu bilden. Geplant sei ein Konzern, der je zur Hälfte den Anteilseignern von FCA und PSA gehört. Damit entstünde der weltweit viertgrößte Automobilhersteller nach Volkswagen, Toyota und Renault-Nissan entstehen, am Absatz gemessen. Der italienisch-amerikanische Autokonzern und sein französischer Rivale wollen sich künftig die hohen Kosten für neue Technologien wie Elektroautos und autonomes Fahren teilen.