Fiberweb (India): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Fiberweb (India) präsentierte am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 INR gegenüber 0,890 INR im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Fiberweb (India) mit einem Umsatz von insgesamt 307,4 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 51,71 Prozent gesteigert.
Redaktion Finanzen.net
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