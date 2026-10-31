Fiberweb (India): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

31.10.26 06:35 Uhr

Das vergangene Quartal hat Fiberweb (India) mit einem Umsatz von insgesamt 307,4 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 51,71 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 INR gegenüber 0,890 INR im Vorjahresquartal.

Fiberweb (India) präsentierte am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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