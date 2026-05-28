Fibonacci trifft 5-Punkte-Plan: So finden Trader die besten Setups

Trading-Blog Roland Jegen

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Fibonacci trifft auf einen klaren 5-Punkte-Plan: In diesem Webinar zeigen Karin Roller und Christian Schlegel, wie Trader technische Analyse strukturierter einsetzen können, um bessere Setups, sauberere Einstiege und sinnvollere Stopps zu finden. Statt sich in unzähligen Indikatoren zu verlieren, steht ein klarer Analyseprozess im Mittelpunkt: Trendbestimmung, Bollinger-Bänder, MACD, Stochastik, Candlesticks und Fibonacci-Retracements werden zu einem praxistauglichen Gesamtbild verbunden.

Besonders spannend: Die Referenten zeigen anhand konkreter Chartbeispiele, wie Umkehrpunkte frühzeitig erkannt werden können – etwa wenn Kurse an wichtigen Fibonacci-Leveln drehen, Bollinger-Bänder eine Überdehnung anzeigen oder MACD und Stochastik erste Signale liefern. Dabei geht es nicht um blindes Kaufen oder Verkaufen, sondern um ein systematisches Vorgehen: Wo liegt der Trend? Wann ist ein Markt überdehnt? Wann lohnt sich eine erste Teilposition? Und wo gehört der Stopp hin?

Das Webinar richtet sich an Trader und Anleger, die ihre Chartanalyse auf ein klareres Fundament stellen möchten. Ob Aktie, CFD, Future oder Option – der 5-Punkte-Plan liefert eine strukturierte Methode, um Märkte nüchterner zu bewerten und typische Fehler zu vermeiden. Wer wissen möchte, wie Fibonacci in Kombination mit bewährten Indikatoren echte Handelsideen liefern kann, bekommt hier einen praxisnahen Einblick von zwei erfahrenen Marktprofis.



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Risikohinweis

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