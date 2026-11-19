FibroBiologics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
FibroBiologics hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FibroBiologics -2,600 USD je Aktie generiert.
Redaktion Finanzen.net
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