Auf der Umsatzseite standen 3,0 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,2 Millionen CAD umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Fiddlehead Resources hat am 19.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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