Fiddlehead Resources präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Fiddlehead Resources hat am 19.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 3,0 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,2 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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