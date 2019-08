Fielmann kauft in Slowenien zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Optiker-Kette Fielmann übernimmt 70 Prozent der Anteile der slowenischen Optikerkette Optika Clarus. Das deutsche Unternehmen erschließt sich damit den 14. Markt in Europa, wie Fielmann mitteilte. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.

Optika Clarus betreibt 26 augenoptische Fachgeschäfte in Slowenien und ist mit einem Absatzmarktanteil von 30 Prozent Marktführer. Ziel ist es, den Absatz in Slowenien langfristig auf über 100.000 Brillen zu steigern. Mittelfristig sind über 30 Standorte in Slowenien geplant.

