Fife Capital hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

22.10.26 06:35 Uhr

Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,020 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,020 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Fife Capital ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Fife Capital hat am 20.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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