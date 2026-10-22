Fife Capital hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Fife Capital hat am 20.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Fife Capital ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.
Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,020 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,020 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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