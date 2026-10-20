Fifth Third Bancorp legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

20.10.26 06:35 Uhr

Das vergangene Quartal hat Fifth Third Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 4,51 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,14 Prozent gesteigert.

Es stand ein EPS von 0,90 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fifth Third Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,910 USD in den Büchern gestanden.

Fifth Third Bancorp hat am 19.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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