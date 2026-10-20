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Fifth Third Bancorp legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fifth Third Bancorp
44.87 EUR 0.16 EUR 0.37 %
Charts | News | Analysen

Fifth Third Bancorp hat am 19.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,90 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fifth Third Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,910 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Fifth Third Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 4,51 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,14 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
02.01.19 Fifth Third Bancorp Equal Weight Barclays Capital
04.09.18 Fifth Third Bancorp Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
02.01.18 Fifth Third Bancorp Equal Weight Barclays Capital
25.10.17 Fifth Third Bancorp Outperform RBC Capital Markets
02.10.17 Fifth Third Bancorp Underperform Robert W. Baird & Co. Incorporated

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