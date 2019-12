Fifth Third Bancorp wird eine unveränderte Dividende ausschütten

Das amerikanische Bankinstitut Fifth Third Bancorp (ISIN: US3167731005, NASDAQ: FITB) wird seinen Aktionären am 15. Januar 2020 eine Dividende von 24 US-Cents für das vierte Quartal 2019 ausbezahlen. Record date ist der 31. Dezember 2019.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,96 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 3,07 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 31,31 US-Dollar (Stand: 17. Dezember 2019).

Die Fifth Third Bank ist 1853 gegründet worden und hat ihren Hauptsitz in Cincinnati, US-Bundesstaat Ohio. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte der Konzern einen Gewinn von 530 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 421 Mio. US-Dollar), wie am 22. Oktober 2019 berichtet wurde.

Seit Jahresbeginn 2019 liegt die Aktie an der Wall Street mit 33,06 Prozent im Plus und die derzeitige Marktkapitalisierung liegt bei 22,2 Mrd. US-Dollar (Stand: 17. Dezember 2019).

Redaktion MyDividends.de