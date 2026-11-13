Figure Technology Solutions: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

13.11.26 06:35 Uhr

Figure Technology Solutions hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 USD, nach 0,210 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 287,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 115,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Figure Technology Solutions einen Umsatz von 133,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion Finanzen.net