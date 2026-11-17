Filatex Fashions: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Filatex Fashions hat am 14.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,11 Prozent auf 205,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 239,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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