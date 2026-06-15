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Finale Verhandlungsphase

SAFRAN-Aktie steigt deutlich: Finale Gespräche über neues Langstrecken-Artilleriesystem mit MBDA gestartet

16.06.26 14:33 Uhr
SAFRAN-Aktie steigt kräftig: MBDA und Partner treiben "Thundart"-Projekt voran | finanzen.net

SAFRAN und MBDA sind in die finale Verhandlungsphase mit der französischen Beschaffungsbehörde für Verteidigung über den Einsatz eines neuen Artilleriesystems eingetreten.

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MBDA ist ein Joint Venture zur Raketenproduktion von Airbus, Leonardo und BAE Systems. Nach Angaben der Unternehmen ist das neue System unter dem Namen Thundart bekannt. Es soll die Landangriffsfähigkeiten der französischen Streitkräfte durch Präzisionsschläge mit einer Reichweite von bis zu 150 Kilometern erheblich verbessern. Das System soll die Nachfolge des aktuellen Lance-Roquettes Unitaire antreten und könnte bereits 2030 einsatzbereit sein.

Die safran-Aktie gewinnt an der EURONEXT Paris zeitweise 2,66 Prozent auf 324,80 Euro.

Von Mauro Orru

DOW JONES

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

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