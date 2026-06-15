SEFRAN-Aktie steigt: Finale Gespräche über neues Langstrecken-Artilleriesystem mit MBDA gestartet
SAFRAN und MBDA sind in die finale Verhandlungsphase mit der französischen Beschaffungsbehörde für Verteidigung über den Einsatz eines neuen Artilleriesystems eingetreten.
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MBDA ist ein Joint Venture zur Raketenproduktion von Airbus, Leonardo und BAE Systems. Nach Angaben der Unternehmen ist das neue System unter dem Namen Thundart bekannt. Es soll die Landangriffsfähigkeiten der französischen Streitkräfte durch Präzisionsschläge mit einer Reichweite von bis zu 150 Kilometern erheblich verbessern. Das System soll die Nachfolge des aktuellen Lance-Roquettes Unitaire antreten und könnte bereits 2030 einsatzbereit sein.
Die safran-Aktie gewinnt an der EURONEXT Paris zeitweise 1,61 Prozent auf 321,50 Euro.
Von Mauro Orru
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Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran