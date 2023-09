Finanz-Staatssekretär: Haushaltsplan für 2024 wird nicht erhöht

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Finanz-Staatssekretär Florian Toncar (FDP) hat ausgeschlossen, dass bei den anstehenden Beratungen über den Bundeshaushalt für kommendes Jahr im Bundestag insgesamt eine Erhöhung der Mittel beschlossen werden könnte. "Wenn im Haushalt etwas geändert werden soll, muss an anderer Stelle gekürzt werden, davon gehe ich aus", sagte Toncar im ZDF-Morgenmagazin. "Wir werden jedenfalls nicht noch einmal zusätzlich irgendwo Geld haben, das man verteilen kann." Jeder Euro sei "nur einmal da", betonte der FDP-Politiker. Der Budgetplan von Finanzminister Christian Lindner (FDP) sieht 16,6 Milliarden Euro Neuverschuldung im Jahr 2024 bei Ausgaben von 445,7 Milliarden Euro vor. Das sind laut Bundestag rund 30,6 Milliarden Euro oder 6,4 Prozent weniger als in diesem Jahr.

Lindner will den Haushaltsplan am Morgen in den Bundestag einbringen, wo er dann in erster Lesung beraten werden soll. Toncar betonte, mit den Budgetplänen werde gleichzeitig die Schuldenbremse eingehalten, die Wirtschaft entlastet und würden die Investitionen erhöht. Auch im Sozialbereich seien Mehrausgaben gegenüber 2023 geplant, das Bürgergeld zum Beispiel. "Es ist nicht so, dass da gekürzt würde", betonte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Toncar wies in diesem Kontext Kritik des Bundesrechnungshofes zurück, Lindner umgehe die Schuldenbremse durch Schattenhaushalte. "Der Bundeshaushalt hält ganz klar die Schuldenbremse ein", sagte er.

Der Rechnungshof weise darauf hin, dass es in aufgrund der jüngsten Krisen aufgelegten Sondervermögen noch Mittel gebe. "Aber diese Mittel sind bereits vorhanden, es sind keine weiteren Schulden dazugekommen", betonte Toncar. Die Bundesregierung teile die Kritik der Rechnungsprüfer "überhaupt nicht". Es handele sich um juristische Bewertungen, bei denen der Rechnungshof schon seit vielen Jahren eine andere Auffassung vertrete als die Regierung. Toncar appellierte zudem an Unions-geführte Bundesländer, das Wachstumschancengesetz, das Entlastungen für die Wirtschaft vorsieht, im Bundesrat nicht zu blockieren. Die Experten seien sich einig, dass diese Entlastungen nötig seien. "Bei Steuern geht nichts ohne Länder und Kommunen, ansonsten steht das Land leider still", warnte er.

