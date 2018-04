Bafin warnt vor Kaufempfehlung für Börsenneuling Asmallworld

Online-Seminar ab 18 Uhr: DAX-Aktien in der Analyse

"Brandheiße" DAX-Titel in der Live-Analyse. Was verraten die Fundamentaldaten? Was ergibt die Chartanalyse? Im Online-Seminar um 18 Uhr nehmen drei Börsenprofis die Märkte und spannende Aktien unter die Lupe.