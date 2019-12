Finanzaufsicht Bafin erwartet von Banken eine Senkung der Boni

Ersatz für Fiat-Geld?

Auch wenn das Jahr 2019 durch deutliche Erholungstendenzen am Kryptomarkt geprägt war: Wirklich Einzug in den Alltag haben Bitcoin & Co. auch in diesem Jahr noch nicht halten können. Deutschlands größtes Finanzhaus glaubt aber, dass sich dies in den nächsten zehn Jahren deutlich ändern wird.