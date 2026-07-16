Finanzaufsicht Bafin untersucht Jahresabschluss von Dermapharm
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Finanzaufsicht Bafin hat eine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts des Arzneimittelherstellers Dermapharm für das Jahr 2025 eingeleitet. Es lägen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass Dermapharm gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen habe, teilte die Behörde am Freitag in Frankfurt mit. Dabei gehe es um eine Abbildung einer Forderung einschließlich darauf erfasster Zinsansprüche in Höhe von 63,2 Millionen Euro, die möglicherweise fehlerhaft sei, hieß es. Zudem liegen der Bafin zufolge Anhaltspunkte dafür vor, dass Geschäftsvorfälle mit einem nahestehenden Unternehmen unzureichend erläutert wurden. Die Prüfung wurde den Angaben zufolge bereits am 14. Juli eingeleitet./nas/stk
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|Datum
|Rating
|Analyst
|27.05.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Dermapharm Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.