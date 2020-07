Finanzausschuss beruft Sondersitzung zu Wirecard ein

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Im Bundestags-Finanzausschuss soll kommenden Mittwoch eine Sondersitzung zum Wirecard-Skandal stattfinden. Das teilte Grünen-Finanzsprecherin Lisa Paus nach Beratungen der Obleute der Fraktionen in dem Ausschuss über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Sitzung solle mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erfolgen. Der Termin stehe, vorbehaltlich der Genehmigung durch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU). Paus betonte, die Grünen hätten auf eine Sitzung noch in der Sommerpause gedrängt. "Aufklärung kann nicht warten", hob sie hervor.

Ein Sprecher des Finanzministeriums kündigte an, Scholz wolle an der Sitzung teilnehmen. "Der Minister hat letzte Woche bereits angeboten, in einer Sondersitzung des Bundestags-Finanzausschusses den Sachverhalt zu erläutern", sagte Sprecher Christoph Kuhn bei einer Pressekonferenz.

