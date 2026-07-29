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Finanzdaten veröffentlicht

Moderna-Aktie tiefer: BioNTech-Konkurrent bleibt in der Verlustzone stecken

Moderna-Aktie tiefer: BioNTech-Konkurrent bleibt in der Verlustzone stecken

Vor US-Handelsstart hat das US-Biotech-Unternehmen Moderna über die geschäftliche Entwicklung des abgelaufenen Quartals berichtet - so fielen die Ergebnisse aus.

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Unter dem Strich verbuchte Moderna im zweiten Quartal 2026 ein Ergebnis je Aktie von -1,97 US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Verlust von -2,13 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden. Damit schnitt das Unternehmen besser ab als prognostiziert: Im Vorfeld hatten 17 Analysten im Schnitt mit einem Fehlbetrag von -2,03 US-Dollar je Aktie gerechnet.

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Beim Umsatz wies er BioNTech->-Rivale für das abgelaufene Berichtsquartal Erlöse in Höhe von 145 Millionen US-Dollar aus. Damit entwickelten sich die Verkäufe besser als von Experten antizipiert. Im Mittel hatten 15 Branchenkenner einen Rückgang um 27,51 Prozent auf 102,9 Millionen US-Dollar erwartet, nachdem im Vorjahresquartal noch 142 Millionen US-Dollar umgesetzt worden waren.

Die Moderna-Aktie notiert an der NASDAQ zeitweise 0,31 Prozent tiefer bei 57,74 US-Dollar.

Alexandra Hesse, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tada Images / Shutterstock.com, Ascannio / Shutterstock.com

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01.06.26 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.
27.05.26 BioNTech (ADRs) Buy UBS AG
12.05.26 BioNTech (ADRs) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.04.26 BioNTech (ADRs) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.26 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.