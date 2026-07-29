Moderna-Aktie tiefer: BioNTech-Konkurrent bleibt in der Verlustzone stecken

KI-Nachrichtenüberblick

• Moderna verzeichnete im zweiten Quartal 2026 ein Ergebnis je Aktie von XXX US-Dollar, deutlich besser als der Vorjahresverlust von -2,13 US-Dollar und die Analystenschätzungen von -2,03 US-Dollar.

• BioNTech erzielte im selben Zeitraum Umsätze von XXX US-Dollar, was besser war als die erwarteten 102,9 Millionen US-Dollar und einen Rückgang von 27,51 Prozent gegenüber dem Vorjahr darstellt.