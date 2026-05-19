Salesforce-Aktie verliert: SAP-Konkurrent verdient im 1. Quartal nicht so viel wie erwartet
Anleger blicken am Mittwoch gespannt auf die nachbörslich veröffentlichten Zahlen von Salesforce. So schnitt der SAP-Konkurrent im ersten Quartal ab.
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Salesforce hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 mehr verdient. Während der Gewinn je Aktie im Vorjahreszeitraum bei 1,59 US-Dollar lag, wurde im jüngsten Berichtsquartal ein EPS von 2,42 US-Dollar verzeichnet. Analysten haben zuvor im Durchschnitt mit einem Gewinn von 3,13 US-Dollar gerechnet.
Beim Umsatz übertraf der SAP-Rivale die Analystenschätzungen jedoch. Hier gingen die Experten von einer Steigerung auf 11,05 Millionen US-Dollar aus, nachdem im Vorjahresquartal 9,83 Millionen US-Dollar erwirtschaftet wurden. Tatsächlich lag der Erlös im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 bei 11,133 Millionen US-Dollar.
Im nachbörslichen NYSE-Handel reagiert die Salesforce-Aktie zeitweise mit einem Minus von 1,48 Prozent auf 175 US-Dollar.
Evelyn Schmal, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net
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