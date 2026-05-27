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Salesforce-Aktie von mauem Ausblick belastet: SAP-Konkurrent verdient im 1. Quartal nicht so viel wie erwartet

28.05.26 08:44 Uhr
NYSE-Aktie Salesforce von Ausblick belastet: SAP-Konkurrent steigert Gewinn nichts so stark wie erhofft | finanzen.net

Salesforce hat am Mittwoch US-nachbörslich seine jüngste Bilanz veröffentlicht. So schnitt der SAP-Konkurrent im ersten Quartal ab.

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Salesforce hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 mehr verdient. Während der Gewinn je Aktie im Vorjahreszeitraum bei 1,59 US-Dollar lag, wurde im jüngsten Berichtsquartal ein EPS von 2,42 US-Dollar verzeichnet. Analysten haben zuvor im Durchschnitt mit einem Gewinn von 3,13 US-Dollar gerechnet.

Beim Umsatz übertraf der SAP-Rivale die Analystenschätzungen jedoch. Hier gingen die Experten von einer Steigerung auf 11,05 Millionen US-Dollar aus, nachdem im Vorjahresquartal 9,83 Millionen US-Dollar erwirtschaftet wurden. Tatsächlich lag der Erlös im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 bei 11,133 Millionen US-Dollar.

SAP-Rivale Salesforce mit mauem Ausblick aufs Quartal

Salesforce hat mit seinem Ausblick auf den Umsatz im laufenden Quartal enttäuscht. Konzernchef Marc Benioff rechnet im zweiten Geschäftsquartal (Ende Juli) mit 11,27 bis 11,35 Milliarden US-Dollar Erlös, wie der SAP-Rivale am Mittwoch in San Francisco mitteilte. Analysten hatten im Schnitt das obere Ende der Spanne im Auge. Dass Salesforce im Gesamtjahr nun mit 14,06 bis 14,12 Dollar mehr bereinigten Gewinn je Aktie erwartet, besänftigte die Anleger kaum. Bisher hatte Benioff nur bis zu 13,19 Dollar in Aussicht gestellt.

So reagiert die Salesforce-Aktie

Im nachbörslichen NYSE-Handel reagiert die Salesforce-Aktie zeitweise mit einem Minus von 1,25 Prozent auf 175,30 US-Dollar. Wie andere Softwaretitel auch ist Salesforce in diesem Jahr in verschärfte Bedrängnis am Aktienmarkt geraten. Seit Jahresbeginn hatte der Kurs im Haupthandel bereits rund ein Drittel an Wert eingebüßt. Sorge der Investoren ist, dass das Geschäftsmodell von Softwarekonzernen wegen der Konkurrenz von KI-Tools erodieren könnte. So hat etwa auch SAP in diesem Jahr mehr als ein Viertel an Wert verloren. Die Walldorfer kommen auf einen Börsenwert von 184 Milliarden Euro, Salesforce ist derzeit 145 Milliarden US-Dollar wert (125 Mrd Euro).

Evelyn Schmal, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

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Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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