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Finanzielle Flexibilität

Brenntag-Aktie legt zu: Neue Anleihe über 500 Millionen Euro stößt auf gute Nachfrage

Brenntag-Aktie legt zu: Neue Anleihe über 500 Millionen Euro stößt auf gute Nachfrage

Brenntag hat sich für allgemeine Unternehmenszwecke insgesamt 500 Millionen Euro frisches Geld am Anleihemarkt besorgt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
61.00 EUR -0.36 EUR -0.59 %
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Die Anleihe mit sieben Jahren Laufzeit und 4,25 Prozent Zinskupon wurde zum Preis von 99,626 Prozent platziert, wie der Chemikalienhändler aus Essen mitteilte. Brenntag sprach von einer guten Nachfrage angesichts des herausfordernden Marktumfeldes.

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"Die Transaktion sichert die notwendige Flexibilität zur Unterstützung der strategischen und operativen Ziele", sagte Finanzchef Thomas Reisten. Zudem sei die Fälligkeitsstruktur der Finanzverbindlichkeiten so noch langfristiger ausgerichtet.

Die Brenntag-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,63 Prozent höher bei 61,00 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Brenntag

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Datum Rating Analyst
27.08.26 Brenntag SE Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 Brenntag SE Neutral UBS AG
14.08.26 Brenntag SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Brenntag SE Halten DZ BANK
13.08.26 Brenntag SE Hold Deutsche Bank AG

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