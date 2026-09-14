Brenntag-Aktie legt zu: Neue Anleihe über 500 Millionen Euro stößt auf gute Nachfrage
Brenntag hat sich für allgemeine Unternehmenszwecke insgesamt 500 Millionen Euro frisches Geld am Anleihemarkt besorgt.
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Die Anleihe mit sieben Jahren Laufzeit und 4,25 Prozent Zinskupon wurde zum Preis von 99,626 Prozent platziert, wie der Chemikalienhändler aus Essen mitteilte. Brenntag sprach von einer guten Nachfrage angesichts des herausfordernden Marktumfeldes.
"Die Transaktion sichert die notwendige Flexibilität zur Unterstützung der strategischen und operativen Ziele", sagte Finanzchef Thomas Reisten. Zudem sei die Fälligkeitsstruktur der Finanzverbindlichkeiten so noch langfristiger ausgerichtet.
Die Brenntag-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,63 Prozent höher bei 61,00 Euro.
DOW JONES
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Bildquellen: Brenntag
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|13.08.26
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG