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Finanzierung gesichert

Bechtle-Aktie gewinnt: Schuldschein wegen hoher Nachfrage aufgestockt

01.07.26 13:22 Uhr
Nachfrageboom: Bechtle erhöht Finanzierungsvolumen auf 450 Millionen Euro - Aktie steigt | finanzen.net

Bechtle hat sich über ein mehrfach überzeichnetes Schuldscheindarlehen 450 Millionen Euro gesichert.

Werte in diesem Artikel
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Bechtle AG
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Bechtle hat sich per Schuldscheindarlehen 450 Millionen Euro frisches Geld für die langfristige Finanzierung am Markt besorgt. Das ursprüngliche Angebot von 250 Millionen Euro war 3,5-fach überzeichnet und wurde deshalb aufgestockt, wie das IT-Systemhaus mitteilte. Die Schuldscheine wurden in sechs Tranchen mit fester und variabler Verzinsung sowie mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren platziert. Bechtle hat nach eigenen Angaben so das Fälligkeitenprofil seiner Finanzierungsstruktur verbessert. Die Auszahlung fand am Dienstag statt.

Die Bechtle-Aktie legt auf XETRA zeitweise 0,97 Prozent auf 31,28 Euro zu.

DOW JONES

Bildquellen: Bechtle AG

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