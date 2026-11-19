Finanzierung ohne Auszahlung

Die Wall Street stellt NVIDIA für die Finanzierung seiner KI-Kunden Milliarden in Aussicht – doch bislang ist kein Geld geflossen. Wird dies zum Risikofaktor für die Aktie?

• Die zunehmende Abhängigkeit von externen Garantien und längere Zahlungsziele könnten die finanzielle Stabilität von NVIDIA beeinträchtigen und stellen ein Risiko für Investoren dar.

• NVIDIA hält Garantien in Höhe von bis zu 118 Milliarden US-Dollar bereit, doch die Risiken und möglichen Bilanzbelastungen sind erheblich, da bisher keine Zahlungen geleistet wurden.

• Die Finanzzusagen der Wall-Street-Banken an NVIDIA sind bislang nur Absichtserklärungen ohne konkrete Auszahlungen, was die tatsächliche Finanzierungsfähigkeit der KI-Kunden in Frage stellt.

Zusagen der Finanzhäuser sind bislang kaum mehr als Absichtserklärungen

Kress kündigt mehr Disziplin bei der Kundenfinanzierung an

Werden die Entwicklungen zur Gefahr?

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Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge haben die größten Wall-Street-Banken und Vermögensverwalter NVIDIA bis zu 500 Milliarden US-Dollar für die Finanzierung von Chipkäufen seiner Kunden in Aussicht gestellt. Bislang sei davon allerdings noch kein Geld geflossen. Für die NVIDIA-Aktie stellt sich damit die Frage, wie belastbar das Finanzierungsumfeld der KI-Abnehmer tatsächlich ist.

NVIDIA: Finanzierungszusagen ohne konkrete Auszahlungen

Die Zusagen hatte Jensen Huang im August 2026 von mehreren Finanzhäusern eingeholt. Dazu zählen Apollo, Blackstone, BlackRock, Brookfield, Goldman Sachs und KKR. Laut dem Wall Street Journal handelte es sich jedoch lediglich um Absichtserklärungen mit wenigen konkreten Details. Die Finanzfirmen sind demnach nicht verpflichtet, tatsächlich Mittel bereitzustellen. Auch die genannte Summe von 500 Milliarden US-Dollar habe deshalb nur begrenzte Aussagekraft.

Ein zentraler Streitpunkt ist die Höhe der von NVIDIA angebotenen Garantien. Ex-CEO Jensen Huang habe bis zu 25 Prozent der Projektkosten übernehmen wollen. Zum Vergleich: Im 35-Milliarden-Dollar-Geschäft mit Anthropic habe Broadcom rund 85 Prozent garantiert. Seit August seien bei schwächer bewerteten KI-Kreditnehmern zunehmend Warnsignale aufgetaucht. Investoren verlangten deshalb Garantien von mehr als 25 Prozent. Apollo-Chef Marc Rowan erklärte, dass viele Neocloud-Unternehmen ohne die Garantien von NVIDIA Schwierigkeiten hätten, eine Finanzierung zu erhalten.

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Das Programm ist damit weniger ein gesicherter Finanzierungstopf als eine Absichtserklärung, deren Umsetzung maßgeblich von der Verteilung der Risiken abhängt. Für NVIDIA bedeutet das: Der Absatz an kapitalintensive Kunden hängt auch davon ab, in welchem Umfang der Konzern selbst für deren Finanzierung einsteht.

NVIDIAs eigene Garantien und Bilanzrisiken

Wie groß das finanzielle Risiko für NVIDIA bereits ist, machte der CFO-Kommentar zur Zahlenvorlage am Dienstag deutlich. Die maximale Bruttoexposition aus Garantien beläuft sich auf 118 Milliarden US-Dollar. Davon entfallen 105 Milliarden US-Dollar auf Kreditunterstützungen für SB Energy im Zusammenhang mit dem OpenAI-Projekt in Ohio. Zahlungen aus Garantien hat NVIDIA bislang nicht geleistet. Weitere Verpflichtungen gegenüber Neocloud-Anbietern in Höhe von 32 Milliarden US-Dollar werden nur dann wirksam, wenn die Kunden eine Finanzierung sichern und die entsprechenden Kapazitäten betriebsbereit sind.

Auch in der Bilanz zeigen sich Entwicklungen, die Anleger im Blick behalten sollten. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stiegen auf 81 Milliarden US-Dollar, während sich die durchschnittliche Außenstandsdauer von 60 auf 64 Tage verlängerte. NVIDIA führt dies auf den Hochlauf der Rubin-Plattform und längere Zahlungsziele für Kunden mit Investment-Grade-Rating zurück. Finanzchefin Colette Kress kündigte auf der Telefonkonferenz zugleich einen disziplinierteren Umgang mit der Kundenfinanzierung an. Die neue Offenlegung zu den Neocloud-Verpflichtungen sei allerdings keine grundsätzliche Änderung, erklärte sie auf Nachfrage. Man habe lediglich genauer erläutern wollen, wie die Vereinbarungen funktionieren.

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NVIDIA versucht somit, die finanziellen Risiken aus der Kundenfinanzierung zu begrenzen. Zugleich wird deutlich, warum externe Geldgeber eine wichtige Rolle spielen: Je umfangreicher die Garantien des Konzerns ausfallen, desto stärker gerät auch dessen eigene Bilanz unter Druck.

NVIDIA-Aktie: Finanzierung als zusätzlicher Risikofaktor

Operativ liefern die Geschäftszahlen weiterhin starke Argumente. Im dritten Geschäftsquartal steigerte NVIDIA den Umsatz auf 115,8 Milliarden US-Dollar und damit um 103 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Für das vierte Quartal stellt der Konzern 130 Milliarden US-Dollar in Aussicht, wobei die Data-Center-Compute-Umsätze aus China nicht berücksichtigt sind. Das starke Wachstum macht die Frage nach der Finanzierung der Abnehmer allerdings nicht weniger relevant, sondern rückt sie stärker in den Mittelpunkt.

Das Unbehagen der Investoren reicht nach Einschätzung des Reuters-Kolumnisten Jamie McGeever weiter zurück als bis zu den zuletzt bekannt gewordenen Vorwürfen gegen Huang, der vergangene Woche nach Berichten über außereheliche Affären als Konzernchef zurückgetreten war.

Für Anleger ergeben sich daraus zwei konkrete Risikofaktoren: Sollten die Geldgeber weiterhin Garantien oberhalb der von Huang angebotenen 25 Prozent verlangen, müsste NVIDIA einen größeren Teil der Finanzierung selbst absichern. Zudem könnte sich die verlängerte Zahlungsdauer als dauerhaftes Problem erweisen, wenn große Kunden weitere Zahlungsziele aushandeln. Der Bericht ist daher vor allem ein Warnsignal für die Struktur der Kundenfinanzierung – weniger für die Nachfrage nach NVIDIA-Chips, die sich in den Geschäftszahlen weiterhin deutlich widerspiegelt.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.net

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